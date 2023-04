Il TicWatch Pro 3 GPS è un avanzato smartwatch in offerta su Amazon: oggi lo paghi la metà

Il TicWatch Pro 3 GPS è uno smartwatch avanzato in offerta su Amazon, dotato di una serie di funzioni che lo rendono ideale per gli appassionati di tecnologia e per coloro che desiderano monitorare la propria salute e il fitness. Uno dei punti di forza del TicWatch Pro 3 GPS è la sua innovativa tecnologia Dual-Layer Display 2.0, che supporta la modalità Smart e la modalità Enhanced Essential, garantendo una maggiore durata della batteria.

In modalità Smart, la batteria può durare fino a 3 giorni, mentre in modalità Enhanced Essential, la durata della batteria può arrivare fino a 45 giorni. Il TicWatch Pro 3 GPS è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100, il primo smartwatch sul mercato a utilizzare questa piattaforma, che garantisce un funzionamento fluido e un’interazione più sensibile. Il sistema operativo Wear di Google, insieme a 1 GB di RAM e 8 GB di ROM, rendono il TicWatch Pro 3 GPS un dispositivo avanzato e facile da usare.

Normalmente il TicWatch Pro 3 GPSviene proposto a 299,99€, ma grazie all’apposito buono da 150€ lo potrai ottenere a metà del suo normale prezzo di listino. Ti basta spuntare l’apposita casella sotto al suo prezzo.

Per quanto riguarda le funzioni avanzate per la salute e il fitness, il TicWatch Pro 3 GPS offre diverse modalità sportive con GPS integrato e monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24. Il dispositivo include anche il monitoraggio del sonno, il monitoraggio dello stress, i test del suono e il rilevamento dell’ossigeno nel sangue. Il design del TicWatch Pro 3 GPS è elegante e premium, con una lunetta in acciaio inossidabile e uno schermo AMOLED da 1,4 pollici con luminosità regolabile automaticamente e vetro di copertura a prova di impronte digitali. Il dispositivo è anche più leggero e più sottile del 28% e del 9% rispetto alla versione precedente, con un cinturino in silicone sostituibile dal design elegante.

Il TicWatch Pro 3 GPS è adatto per IP68 e nuoto in piscina ed è dotato di altoparlante, microfono e NFC integrati. La stazione di ricarica ha un ingresso 5V1A (USB tipo A) e la capacità della batteria è di almeno 577 mAh, nominale 595 mAh. La dimensione del cinturino è di 22 mm. In altre parole, il TicWatch Pro 3 GPS è uno smartwatch avanzato e funzionale, ideale per coloro che desiderano un dispositivo affidabile e facile da usare per il monitoraggio della propria salute e del fitness. Non farti scappare la possibilità di acquistarlo a 150€, con uno sconto del 50% sul suo normale prezzo di listino.

