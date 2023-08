Il The Frame di Samsung da 32" a METÀ PREZZO su Amazon (299€)

Inutile girarci intorno: se stai cercando una smart TV bella e di qualità senza spendere un capitale, il The Fram di Samsung da 32 pollici è in super offerta su Amazon a un prezzo che non ha eguali. Quest’oggi, infatti, grazie a uno strabiliante sconto immediato del 50%, ti bastano appena 299€ per acquistare la spettacolare smart TV del colosso sudcoreano.

La line The Frame di Samsung è popolare in tutto il mondo per il suo design profondamente ispirato ai quadri. La smart TV, infatti, integra una singolare modalità stand-by che la trasforma in una vera e propria opera d’arte in grado di mostrare a schermo le creazioni dei migliori pittori.

Metà prezzo su Amazon per la bellissima smart TV The Frame di Samsung

La smart TV a marchio Samsung monta un bellissimo pannello QLED Full HD da 32 pollici con processore 4K, un mix perfetto di tecnologie per riprodurre a schermo immagini sempre ad altissima risoluzione e senza mai una sbavatura. Super sottile e con cornici molto ben ottimizzate, inoltre, la smart TV è perfettamente compatibile con Alexa e anche Google Assistant per la gestione della smart home.

Metti subito nel carrello la spettacolare smart TV di Samsung adesso che la trovi in offerta su Amazon con il 50% di sconto; ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

