Il telemetro smart di Xiaomi è una BOMBA: prezzo ridicolo su Amazon (39€)

Con le offerte Amazon di Primavera finalmente puoi portare a casa l’eccellente telemetro smart di Xiaomi a prezzo piccolissimo. Un prodotto di alta qualità, perfetto per misurare con precisione le distanze, semplicemente premendo un pulsante. Leggi tutte le informazioni direttamente sul display ad alta visibilità e puoi scaricare tutti i dati all’interno dell’apposita applicazione. Non perdere l’occasione di portarlo a casa a 39,99€ appena con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è super limitata.

Un prodotto compatto, potente e super preciso. Basta premere un tasto, puntando la distanza che si desidera controllare, e lui farà il resto. Leggi la misurazione in tempo reale direttamente sullo smartphone e, se lo desideri, puoi controllare tutti i dati all’interno dell’apposita applicazione per smartphone. Basta collegarlo tramite Bluetooth.

Misuri fino a un massimo di 40 metri di distanza con elevata precisione: lo scarto è di appena 3 millimetri. La presenza di batteria integrata ricaricabile ti consentirà di avere il dispositivo sempre pronto all’uso. Puoi ricaricare il tuo telemetro smart di Xiaomi utilizzando il cavo USB in dotazione.

Non perdere l’occasione di accaparrarti questo spettacolare dispositivo, perfetto per il fai da te e anche per l’utilizzo professionale, a mini prezzo: completa l’ordine al volo per prenderlo a 39,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: si tratta di un’occasione Amazon a tempo super limitato.

