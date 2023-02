Il telemetro laser smart di Xiaomi è una GENIALATA: promo a mini prezzo (39€)

Il telemetro laser smart di Xiaomi è un prodotto per il fai da te unico nel suo genere. Uno strumento di precisione, che ti permetterà di ottenere il massimo, semplicemente puntando il dispositivo. Direttamente dal display, potrai leggere tutti i dati rilevati, ma non dovrai limitarti a questo. Infatti, basterà abbinarlo in Bluetooth al tuo smartphone per scaricare tutti i dati all’interno dell’apposita applicazione e conservarli al meglio.

Elegante e di qualità, questo dispositivo super premio, a questo prezzo è un affare. Approfitta dello lo sconto Amazon del momento per fare un eccellente affare: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 39€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

Un prodotto super semplice da usare, dotato di batteria integrata ricaricabile. Con una sola ricarica, puoi effettuare più di 3000 misurazioni. Punta lo strumento e leggi i dati rilevati. Il suo range di funzionamento è enorme: da 0,05 fino a 40 metri. Proprio questo rende così versatile questo dispositivo.

Abbinalo in Bluetooth al suo smartphone per gestirlo tramite applicazione, conservando i dati rilevati dal dispositivo. Un prodotto utilissimo, perfetto per il fai da te, ma anche per uso lavorativo. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, il telemetro laser di Xiaomi – a questo prezzo – è un regalo. Completa l’ordine al volo per prenderlo a 39,99€ appena, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

