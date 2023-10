Il telecomando per Fire TV con ALEXA a soli 29,99€: offerta a tempo

Il telecomando vocale Alexa Pro è un accessorio ideale per semplificare la tua esperienza di controllo con i dispositivi Fire TV compatibili. Al prezzo scontato del 25%, 29,99€ invece di 39,99€, offre un’opportunità conveniente per accedere a un controllo pratico e intelligente.

Con la funzionalità “Trova il mio telecomando“, puoi dire “Alexa, trova il mio telecomando” e il telecomando emetterà un suono per facilitare il ritrovamento, evitando la frustrante ricerca tra i cuscini. La retroilluminazione dei pulsanti è una caratteristica utile che ti consente di utilizzare il telecomando anche in stanze poco illuminate, rendendo più comoda l’esperienza di utilizzo, soprattutto durante le serate di visione film.

Hai la possibilità di personalizzare due pulsanti per accedere rapidamente ai tuoi canali preferiti, app e comandi di Alexa, offrendoti una maggiore flessibilità nel controllo delle tue attività preferite.

Il telecomando dispone anche di un pulsante dedicato per le cuffie, che semplifica l’associazione veloce delle tue cuffie Bluetooth senza fili, garantendo un’esperienza audio personalizzata. Inoltre, questo telecomando è dotato di comandi integrati per la TV, permettendoti di controllare l’accensione, il volume e la navigazione dei canali in diretta direttamente dal telecomando, contribuendo a un’esperienza integrata e senza intoppi.

Utilizzando la tua voce, puoi chiedere ad Alexa di controllare i programmi che stai guardando, le app, il volume e i dispositivi per Casa Intelligente compatibili, garantendo un controllo intuitivo e senza sforzi. Infine, il telecomando vocale Alexa | Pro è compatibile con la maggior parte dei lettori multimediali Fire TV e Smart TV con Fire TV integrato, offrendo una vasta compatibilità con i tuoi dispositivi esistenti.

Il Telecomando vocale Alexa | Pro è un accessorio pratico e funzionale che migliorerà la tua esperienza di utilizzo dei dispositivi Fire TV compatibili. Approfitta dell’offerta attuale per accedere a questa comoda soluzione di controllo a un prezzo ridotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.