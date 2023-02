Il taccuino SMART è semplicemente geniale: a 18€ è da provare (Amazon)

Il taccuino smart è un prodotto tutto da scoprire, che probabilmente non conosci ancora. Si tratta di un blocco con all’interno speciali fogli in formato A5. Usa la penna in dotazione per scrivere quello che ti serve. Quando hai finito, se desideri conservare quanto appuntato, puoi digitalizzarlo usando la fotocamera del tuo smartphone e una delle tantissime applicazioni gratuite nate per lo scopo. A quel punto, salva tutto in digitale e cancella quanto c’è sul foglio: sarà pronto a un nuovo utilizzo.

Zero sprechi di carta, nessun aumento di rifiuti e nessun ingombro delle diverse pile di blocchi per gli appunti che si tende a consumare. Un dispositivo geniale, che puoi provare investendo una cifra piccolissima su Amazon: completa l’ordine al volo per prenderlo a 18,90€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce: la disponibilità è limitata. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un gadget che di certo, una volta scoperta, diventa un autentico mai più senza. Super semplice l’utilizzo, soprattutto il momento della cancellazione di quanto scritto. Basterà infatti inumidire leggermente il panno in dotazione e passarlo sul foglio. A quel punto, vedrai l’inchiostro scomparire e avrai finito.

La prima penna la ricevi in dotazione, ma non preoccuparti: una volta finita, potrai comprarne delle altre (come queste suggerite su Amazon) per continuare a usare il tuo taccuino smart per tutto il tempo che desideri. Ogni foglio sopporta fino a 500 cancellazioni. Non perdere l’occasione di provarlo a mini prezzo: completa l’ordine al volo per prendere la versione A5 a 18,90€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.