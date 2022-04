Il taccuino SMART è pazzesco, unico: mai visto così (39€)

No, il taccuino smart che intendo io non è quello con i fogli cancellabili. Quello che ho scovato in sconto su Amazon è un prodotto molto, ma molto, più particolare. Si tratta di un dispositivo tutto in uno, che integra un powerbank, la ricarica wireless e persino una memoria esterna. Ovviamente, il tutto è affiancato a un super design, tanti fogli (che puoi risistemare con dei refill) e una elegante penna.

Un concentrato di tecnologia, che ha stupito chiunque l'abbia acquistato (ti consiglio di are un'occhiata alle recensioni). Dalla sua anche un prezzo imbattibile: puoi portarlo a casa a 39,99€ appena e le spedizioni sono anche super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Taccuino smart: un prodotto così non si era mai visto

Sembra a tutti gli effetti un'agenda e, di base, è quello. Puoi usarla per segnare appuntamenti, appunti, numeri di telefono: qualsiasi cosa ti serve. La pratica custodia ad anelli proteggerà il contenuto e ne impedirà l'usura.

A guardarla però, è impossibile non notare che c'è qualcosa che la rende unica. Dando un'occhiata alla copertina, ad esempio, si vede subito che è possibile appoggiare uno smartphone (o un altro dispositivo compatibile) per effettuare la ricarica senza fili. Ancora, esaminando la cinghia di chiusura, con un gesto viene fuori una chiavetta USB. Non è enorme, ci sono 16GB di spazio di archiviazione, ma c'è un motivo: è pensata per gli appunti digitali e – di documenti – con questo taglio di memoria ne puoi salvare migliaia.

Ancora, esaminando l'interno della copertina rigida, sul posteriore, c'è un cavo 3 in 1: serve per poter collegare e ricaricare qualsiasi dispositivo non supporti la ricarica wireless. A questo punto, viene spontaneo chiedersi: da dove arriva la corrente per la ricarica? Semplice: questo gioiellino integra un powerbank, che a sua volta ricaricherai tramite una presa elettrica, quando necessario.

Insomma, un prodotto veramente diverso dal solito, super bello esteticamente, estremamente utile e particolarissimo. Non preoccuparti della durata: grazie alla copertina ad anelli, e quindi alla possibilità di cambiare i fogli, la sua durata è praticamente eterne.

Il taccuino smart è un gadget assolutamente da avere, soprattutto considerando il prezzo più che accessibile su Amazon: completa adesso l'ordine e portalo a casa a 39,99€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.