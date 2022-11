Il tablet migliore sul mercato è un Blackview: WiFi+4G LTE

Se stai cercando un tablet che ti possa soddisfare, non devi guardare chissà dove. Tutto questo è possibile grazie a Blackview che con il suo Tab 12 ha praticamente sbaragliato la concorrenza.

Perfetto per un utilizzo quotidiano, non te lo puoi perdere per nessuna ragione soprattutto quando costa così poco. Conta che lo porti a casa con appena 124€. Non devi far altro che attivare il coupon sulla pagina e completare l’acquisto al più presto.

Le spedizioni? Come sempre sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Blackview Tab 12, il tablet dei sogni esiste ed è in promozione

Nonostante sia un tablet economico, il Blackview Tab 12 è dotato di caratteristiche interessanti che lo rendono un acquisto molto valido.

Il suo design elegante e la sua eccellente performance lo rendono un prodotto molto interessante. Inoltre ti mette sotto mano molte funzionalità che possono essere molto utili nella vita di tutti i giorni.

Non ti fa scendere a compromessi con il suo bel display da 10,1 pollici con risoluzione Full HD. Questo significa che potrai godere di un’ottima qualità per guardare i film o giocare, per navigare su internet o per passare tempo nelle tue app preferite.

Con memoria espandibile non ti capiterà mai di incappare nel pop up di avviso, ma anzi, in caso di esaurimento potrai anche espanderla con una semplice scheda SD. Al suo interno, inoltre, puoi inserire fino a due SIM diverse per sbloccare la connettività 4G LTE oltre che alla standard WiFi.

Non mancano all’appello un’ottima batteria con 7 ore di autonomia, due fotocamere e un impianto audio di prima qualità.

Come vedi, quindi, questo tablet firmato Blackview non ti fa rinunciare a niente, neanche ai servizi Google che sono presenti. Pronto per rimanere a bocca aperta?

Collegati immediatamente su Amazon e spunta il coupon per completare l’acquisto con appena 124€.

