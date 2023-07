Il tablet Fossibot DT1 è INDISTRUTTIBILE: prezzo SHOCK al lancio (179€)

Immagina di avere un tablet che non teme urti, cadute accidentali, contatto con l’acqua e con le alte temperature. Immagina di avere disposizione un prodotto che non scende a compromessi con le prestazioni perché è potente e performante. Beh, questo prodotto esiste ed è Fossibot DT1. Finalmente, se ti serve un dispositivo indistruttibile, non sarai costretto a rinunciare alle prestazioni!

Potente chip octa core, 8GB di RAM espandibili in modo virtuale, 256GB di spazio di archiviazione, una batteria enorme (da 11.000 mAh) e un display da ben 10,4″ con risoluzione 2K: se non è potenza questa! Complice una promo lancio a tempo limitatissimo, offerta dell’eccezionale store di GeekMall, puoi fare un ottimo affare e portare a casa questo assurdo dispositivo a 179€ appena invece di oltre 233€: completa l’ordine al volo per approfittare della promozione, ricevi il tuo prodotto con spedizioni veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo.

Dimentica il classico tablet rugged, che è certamente robusto, ma quanto a prestazioni lascia a desiderare. Proprio questa è la forza di Fossibot DT1: non solo vanta certificazioni ne attestano la resistenza (come l’IP68, l’IP69K e la MIL-STD-810H), è anche in grado di offrirti performance che nemmeno immagini.

Infatti, il dispositivo è stato pensato per essere soddisfacente sotto ogni punto di vista. Nemmeno il comparto fotografico è lasciato al caso: sul posteriore, un sistema dual camera con ottimo sensore principale da 48MP, mentre frontalmente i selfie sono affidati a una camera da 16MP.

Il processore octa core firmato MediaTek fa affidamento su tanta RAM (8GB espandibili virtualmente fino a 16GB) e un sacco di memoria (ben 256GB che puoi espandere tramite microSD). Usalo per un sacco di tempo, con una sola ricarica: puoi affidarti alla gigantesca batteria da 11.000 mAh. Così tanta autonomia energetica, che puoi addirittura utilizzare il tablet per ricaricare il tuo smartphone, grazie al supporto alla ricarica inversa! Naturalmente, non manca neanche la ricarica super rapida da 18W.

Naviga su Internet ad alta velocità ovunque: c’è il supporto al dual SIM, non sarà un problema quando manca una rete WiFi alla quale collegarsi! Usalo per studiare, lavorare, ma anche divertirti: lo strepitoso display da 10,4″, con assurda risoluzione 2K, è supportato dalla presenza di ben 4 speaker audio per un’esperienza d’ascolto spettacolare.

Insomma, a questo tablet rugged manca niente: resistenza, robustezza, prestazioni e un prezzo assurdo. Approfitta della promozione offerta da GeekMall e completa l’ordine al volo: Fossibot DT1 lo porti a casa a 179€ con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Sii veloce: si tratta di una promo lancio con disponibilità limitatissima.

