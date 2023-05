Il tablet 10" PERFETTO per il quotidiano costa niente su Amazon adesso (92€)

Se stavi aspettando l’occasione giusta per comprare un tablet di buona qualità senza svuotare il portafoglio, questa è l’offerta che fa per te. Blackview Tab 7, normalmente in vendita a un prezzo decisamente più elevato, è ora in sconto a soli 92€ su Amazon con spedizioni veloci e gratuite. Ma dovrai sbrigarti, le scorte stanno già finendo: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, lo ricevi con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un dispositivo con a bordo Android 12 che risulta subito completo e versatile. Ha un display ampio da 10″ con risoluzione HD per guardare video, leggere e navigare comodamente. Monta 3GB di RAM (espandibili virtualmente fino a 5GB) e 64GB di memoria, espandibili fino a 128GB con microSD, quindi puoi archiviare tutte le tue app, foto, video e musica.

Grazie al suo potente processore e alla batteria da 6580 mAh, il device ti accompagna per ore senza mai rallentare. Puoi usarlo per controllare email e social network, vedere film e serie TV sulle piattaforme di streaming, usare le tue app preferite, studiare, lavorare e molto altro ancora.

Le fotocamere integrate ti permettono di scattare selfie e foto in qualità più che decorosa e di effettuare videochiamate. Non mancano il WiFi, il Bluetooth e una porta OTG per collegare altre periferiche.

A 92€ è un vero affare, difficilmente troverai di meglio a questo prezzo. L’offerta durerà poco, per cui se vuoi un tablet potente, completo e super economico, il Blackview A7 fa al caso tuo. Non aspettare oltre, corri su Amazon prima che le scorte finiscano: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.