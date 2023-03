Il SUPER robot 2-in-1 Deebot X1 Omni CROLLA su Amazon (-33%)

Il robot aspirapolvere di fascia premium Ecovacs Deebot X1 Omni è protagonista delle offerte di primavere di Amazon, quest’oggi incredibilmente in sconto del 33% con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime). Stiamo parlando di un calo di prezzo che ti permette di risparmiare ben 500€.

Apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per le sue incredibili qualità (che vedremo tra poco), il robot aspirapolvere è realizzato con materiali di altissimo livello e con una cura maniacale di ogni aspetto per assicurarti sempre un’eccellente esperienza di utilizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Prendi al volo l'offerta di Amazon per il robot 2-in-1 Ecovacs Deebot X1 Omni

Il robot aspirapolvere a marchio Ecovacs ti arriva a casa con una stazione di ricarica multifunzione: al suo interno è presente il serbatoio per l’acqua pulita, il serbatoio per lo scarico dell’acqua sporca, un sacchetto per raccogliere la polvere e anche un sistema di ventilazione con aria calda per asciugare il panno.

Con un’autonomia di ben 260 minuti il robot aspirapolvere può coprire una superficie di ben 360 mq con una singola ricarica. A tutto ciò, inoltre, si aggiunge un sistema estremamente preciso per la mappatura degli ambienti, numerosi sensori per scansare automaticamente eventuali ostacoli lungo il tragitto e anche una videocamera per il monitoraggio in tempo reale della tua abitazione.

A queste condizioni è davvero dura non prendere al volo questa offerta di Amazon, a maggior ragione quando il robot aspirapolvere top di gamma del momento ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime). Goditi ogni singolo minuto del tuo tempo libero e lascia fare tutto al Deebot X1 Omni di Ecovacs, non ti deluderà mai.

