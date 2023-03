Il Suo Regno: come guardare la stagione 2 in streaming

Il Suo Regno 2 è ora disponibile in streaming su Netflix. Questo colosso statunitense offre diversi piani per abbonarsi, ma il più vantaggioso ce l’hai con Sky. Sì, hai capito proprio bene: attiva subito Sky TV Netflix a soli 19,90 euro al mese, invece di 30 euro al mese.

Grazie a questa interessante promozione hai accesso a tutti i contenuti di Sky TV con inclusi i film e le serie TV di Netflix. Tutto in un unico posto grazie a questa fantastica offerta. Tutti i contenuti e le funzionalità di Netflix sono ora disponibili su Sky.

Guarda Mercoledì, Formula 1 Drive to Survive, You, Ginny & Georgia e Il Suo Regno 2. Tutti i nuovi episodi di questo thriller argentino sono ora disponibili su Netflix all’incredibile prezzo di 19,90 euro inclusi film, documentari, serie TV, notizie e show di Sky.

Il Suo Regno 2: trama e streaming esclusivo

Continuano le avventure ad alta tensione de “Il Suo Regno” con tanti episodi in una nuova stagione tutta da gustare. Disponibile su Netflix puoi accedervi risparmiando grazie a un’offerta strabiliante a soli 19,90 euro al mese. Ecco la sinossi ufficiale di questa serie TV tanto acclamata da utenti e critica:

Dopo l’omicidio del rivale, un predicatore assurge a principale candidato alla presidenza dell’Argentina, ma nella sua ostentata probità non c’è niente di sacro.

Due anni dopo l’ascesa al potere di Emilio Vázquez Pena gli intrighi politici e le tensioni sociali raggiungono i massimi livelli… ma anche nelle tenebre c’è speranza.

Se in questi giorni ti trovi all’estero non ti preoccupare. Infatti, i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento Sky residenziale in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera porti in Europa gli stessi programmi disponibili in Italia.

In base alla composizione del tuo abbonamento potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app Sky Go dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza alcun costo aggiuntivo nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.