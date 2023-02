Il solito buon vecchio iPhone 14 al prezzo più basso di sempre

Se state cercando un nuovo iPhone per sostituire magari un modello vecchio, abbiamo una soluzione fantastica che potrebbe sicuramente fare al caso vostro. Parliamo di iPhone 14 (128 GB), un prodotto eccellente, versatile, leggero, potente e che si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 899,99€ al posto di 1079,00€.

iPhone 14 (128 GB): perché comprarlo oggi?

La consegna sarà celere; in pochissimi giorni arriverà entro pochissimi giorni e le spese di spedizione saranno totalmente gratuite. Questo implica che non dovrete spendere un singolo euro in più per portarvelo a casa. Usufruirete della garanzia di Apple per un anno, ulteriormente estendibile con AppleCare (o AppleCare+) e avrete accesso perfino a quella di Amazon per due anni, con possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il servizio interno al sito.

Ricordatevi poi che potrete fare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto del device e che ci sarà la possibilità anche di ricevere assistenza tecnica tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Questo smartphone è un cameraphone eccezionale, dotato di due ottiche da 12 Mpx con flash LED, capacità di registrazione video in 4K HDR Dolby Vision, di realizzare foto panoramiche, clip in slow-motion, in action mode, in cinema mode, ma non solo.

Il terminale è potentissimo; ha il chip Apple Bionic A15 sotto la scocca e il modem 5G è integrato. Non di meno, il frame è in alluminio satinato e la back cover è in vetro con ricarica wireless e MagSafe al seguito. Anteriormente troveremo un pannello OLED da 6,1 pollici Retina XDR che si vede bene in ogni contesto.

Approfittate di questa fantastica offerta per fare vostro un gioiello simile a soli 899,99€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. Siate veloci prima che finiscano le scorte disponibili sul sito.

