Il Signore delle Formiche, dove guardarlo in streaming

Il Signore delle Formiche è il biopic diretto da Gianni Amelio chiamato a ricostruire la vicenda di Aldo Braibanti, intellettuale condannato per la sua omosessualità negli anni ’60. La pellicola sarà presto disponibile in streaming anche su NOW a partire dal 13 febbraio: puoi abbonarti a soli 3 euro grazie alla nuova offerta dedicata al pacchetto Entertainment.

Il Signore delle Formiche in streaming: trama e dove vederlo

Il film è stato presentato in concorso alla 79° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e si concentra sulla vicenda di Aldo Braibanti, scrittore e mirmecologo che è stato protagonista tra il 1964 e il 1968 del controverso processo giudiziario, il “Caso Braibanti”.

Al di là di qualche inesattezza storica, il film è stato candidato al Leone d’Oro come miglior film a Venezia e vede tra gli interpreti Luigi Lo Cascio nei panni del protagonista, Elio Germano e Sara Serraiocco.

Diretto da Gianni Amelio, già noto per Hammamet e La Tenerezza, Il Signore delle Formiche è un film che saprà conquistarti e che potrai guardare dal 13 febbraio in streaming su NOW, adesso disponibile a soli 3 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.