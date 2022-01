Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, ecco il teaser

Nella giornata odierna è stato rivelato il titolo completo della nuova serie Amazon Originals in arrivo dedicata al famoso romanzo scritto da J.R.R. Tolkien. Si chiamerà Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal 2 settembre, con una puntata a settimana.

Ambientato nella Seconda Era della Terra di Mezzo, la serie racconterà storie legate alla forgiatura degli anelli, l'ascesa di Sauron l'Oscuro Signore, la storia epica di Númenor e l'ultima alleanza tra Elfi e Uomini.

Il teaser mostra poco della serie: al contrario però, rivela una forgiatura in metallo all'interno di legno intagliato per dar forma alle lettere che compongono il nome completo della serie tv. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà composta da più stagioni, tutte ambientate migliaia di anni prima degli eventi di Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli.

La serie seguirà un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre affronteranno il ritorno del male nella Terra di Mezzo. Gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, parlando della serie tv, hanno detto:

Immaginiamo che questo titolo potrebbe essere sul dorso di un libro accanto agli altri classici di J.R.R. Tolkien. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere unisce tutte le storie principali della Seconda Era della Terra di Mezzo: la forgiatura degli anelli, l'ascesa di Sauron l'Oscuro Signore, l'epica storia di Númenor e l'Ultima Alleanza tra gli Elfi e gli Uomini. Sino ad oggi, gli spettatori hanno visto sullo schermo solamente la storia dell'Unico Anello – ma prima che ce ne fosse uno, ce n'erano molti… e siamo entusiasti di condividere la loro epica storia

Il video, che potete vedere qui sopra, non è stato realizzato in computer grafica: al contrario – come tanti elementi all'interno della serie – è stato fatto davvero utilizzando del legno intagliato e una registrazione in slow motion.