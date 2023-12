Il set LEGO di Groot crolla di prezzo grazie allo SCONTO

Il modellino di Baby Groot LEGO è composto da oltre 500 mattoncini, garantendo una costruzione che possa anche snodarsi e consentendo di posizionare il piccolo personaggio in qualsiasi modo desiderato. Il modellino possiede tutti i dettagli del personaggio come gli occhi grandi e marroni, le orecchie appuntite e il sorriso contagioso e tenero.

Nel set è inclusa una cassetta musicale che riproduce la celebre colonna sonora della scena del film in cui Baby Groot si esibisce in una danza memorabile. Aggiungendo una marcia in più, il set offre anche una targhetta identificativa da posizionare strategicamente sotto il modellino.

I fan di Baby Groot potranno liberare la propria creatività posizionando il modellino in pose divertenti e rivivendo i momenti più esilaranti. Oltre a essere un complemento per l’arredamento davvero particolare, il modellino può fungere da straordinario oggetto d’esposizione nella stanza dei giovani supereroi.

Destinato a bambini dai 10 anni in su, il set LEGO Marvel “Io Sono Groot” include chiare istruzioni cartacee e una guida digitale accessibile tramite l’app LEGO Building Instructions. Questa applicazione consente ai giovani costruttori di esplorare e interagire con le istruzioni in modo dinamico, con la possibilità di zoomare e ruotare mentre assemblano con entusiasmo il loro Baby Groot.