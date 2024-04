Il set LEGO di Chewbacca ti farà urlare "WUAAAH" a questo prezzo!

Fan di Guerre Stellari? Allora non potrai assolutamente perdere la nuova offerta eBay! Ad essere scontato è proprio il set LEGO Star Wars “Chewbacca”. Grazie a quest’ultimo, riuscirai a costruire un modellino del personaggio fatto di mattoncini, a un prezzo di soli 185,38€. Si tratta di un ottimo ribasso se pensiamo che originariamente viene proposto a 209,99€.

Tutte le caratteristiche del set LEGO

Questo è un tributo monumentale al leggendario Wookiee che ha catturato i cuori dei fan di Star Wars per generazioni, lanciato in occasione del 40° anniversario di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi.

Con 2.319 pezzi, il set offre un’esperienza di costruzione profondamente gratificante e appagante. Seguendo le istruzioni dettagliate, ti potrai assemblare la statuetta di Chewbacca, inclusa la sua iconica bandoliera e la balestra. Una volta completato, potrai esporre con orgoglio la tua creazione, ammirando la sua imponenza e i dettagli fedeli al personaggio originale.

Questo personaggio LEGO di Chewbacca, una volta completato, raggiungerà i 46 cm di altezza. Dotato di un espositore integrato, si inserisce perfettamente in qualsiasi collezione LEGO Star Wars. È presente, inoltre, una targhetta informativa inclusa che fornisce dettagli affascinanti sul personaggio e sul suo ruolo nella saga, mentre la minifigure LEGO di Chewbacca con balestra spara-bottoncini completa il pacchetto.

Per gli appassionati di Star Wars, questo set rappresenta il regalo perfetto per ogni occasione, offrendo un’esperienza di costruzione impegnativa e creativa. È un invito a entrare nell’universo LEGO Star Wars, ricco di figure, modellini di navicelle e veri e propri scenari iconici che hanno reso la saga un must!

Unisciti alla Forza e costruisci il tuo Chewbacca LEGO. Prendilo ora che è scontato a soli 185,38€, anziché i classici 209,99€!