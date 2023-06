Il set di quattro AirTag a soli 99,99€ su Amazon: occasione da non perdere

Stanco di perdere i tuoi oggetti e di doverli cercare a lungo? Non preoccuparti, con l’accessorio di Apple che stiamo per proporti oggi, questo incubo finirà molto presto. Il kit di quattro AirTag è disponibile su Amazon ad un incredibile prezzo di soli 99,99€, e le spese di spedizione sono incluse nel costo del bundle. È una super promozione che devi cogliere al volo, anche perché non sappiamo quanto durerà. Il prezzo di listino dovrebbe essere di 129,00€, quindi questo implica che andrai a risparmiare 30€, praticamente il costo di uno di questi tracker GPS. Non lasciarti sfuggire quest’occasione e recati subito alla cassa per il checkout.

AirTag: il set da quattro lo paghi pochissimo

Grazie agli AirTag, non dovrai più preoccuparti di smarrire le tue chiavi, il portafoglio o qualsiasi altro oggetto di valore. Basta attaccare uno di questi piccoli gadget (mediante custodia o cover, ad esempio) all’oggetto che desideri proteggere e sarai in grado di localizzarlo in qualsiasi momento tramite l’app Find My su dispositivi Apple. Riceverai informazioni precise sulla posizione dell’oggetto e potrai visualizzarle sulla mappa. Se hai perso un articolo in casa, ad esempio, l’AirTag emetterà un segnale acustico per aiutarti a trovarlo facilmente.

Non di meno, attraverso alla tecnologia Bluetooth integrata, questo invierà una notifica al tuo dispositivo Apple se ti stai allontanando dall’oggetto a cui è collegato; potrai ritornare indietro e recuperare il prodotto dimenticato. Quando lo segnali come perso, inoltre, ogni dispositivo Apple in prossimità dell’AirTag invierà in modo anonimo la sua posizione alla tua app Find My. In questo modo, potrai individuare subito ciò che cerchi anche se si trova fuori dalla portata Bluetooth.

Veniamo al comparto estetico: gli AirTag sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano un design compatto e minimalista. Sono resistenti all’acqua e alla polvere, quindi puoi usarli senza preoccuparti di danni.

All’interno troviamo una batteria sostituibile che dura per diversi mesi. Non dovrai preoccuparti di dover ricaricare continuamente il dispositivo. Quando si sta esaurendo, riceverai una notifica sull’app Find My per sostituirla facilmente. Oggi puoi acquistare il kit completo su Amazon a soli 99,99€, con le spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.