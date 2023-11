Il set di Chiavi Inglesi professionali di Bosch è SCONTATO di 25€ su Amazon!

Il set di chiavi Bosch per dadi rappresenta un indispensabile alleato per ogni appassionato di fai da te o di meccanica, offrendo una versatilità eccezionale per ogni singolo utensile. Grazie alla sua combinazione di chiave fissa e chiave ad anello a cricchetto, questo set ti permette di affrontare una vasta gamma di situazioni con facilità.

La chiave fissa si dimostra ideale per spazi ampi, mentre la chiave ad anello a cricchetto si rivela perfetta per spazi più ristretti. Il cricchetto, con il suo meccanismo senza denti operativo già da un angolo di lavoro di soli 3°, consente di manovrare i dadi anche negli spazi più angusti con facilità.

Realizzate con pregiato acciaio al cromo-vanadio di qualità industriale, queste chiavi garantiscono una durata eccezionale e una resistenza senza pari. La loro superficie cromata non solo le protegge dalla ruggine ma è ottimo anche lato pulizia.

Il set completo è composto da 10 chiavi per dadi, coprendo dimensioni che vanno da 8 a 19 mm. Per garantire un trasporto comodo e sicuro, tutte le chiavi sono poste in una pratica borsa in tessuto inclusa nella confezione.

Approfitta dell’offerta Amazon per portare a casa questo set di chiavi inglesi professionali di Bosch a soli 74,99€ rispetto agli originali 100,76€!