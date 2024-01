Il Samsung Galaxy Watch6 è in offerta ad un OTTIMO prezzo (-26%)

Se stai cercando un modo per migliorare la tua salute e il tuo benessere, il Samsung Galaxy Watch6 potrebbe essere la soluzione che fa per te. Con un incredibile sconto del 28% sul prezzo consigliato, questo smartwatch offre una vasta gamma di funzionalità per aiutarti a monitorare il sonno, la composizione corporea e molto altro ancora.

Con il Samsung Galaxy Watch6, puoi scoprire i dettagli del tuo sonno grazie al Monitoraggio Avanzato del Sonno. Monitora le fasi del sonno, inclusi veglia, sonno leggero, sonno profondo e fase REM, e ricevi consigli personalizzati per migliorare la tua routine quotidiana. Conoscere i tuoi ritmi di sonno ti aiuterà a ottimizzare il tuo riposo e a svegliarti sentendoti rigenerato e pronto per affrontare la giornata.

Misura la tua composizione corporea con il sensore Samsung BioActive integrato nel Galaxy Watch6. Questo ti permette di impostare obiettivi di fitness precisi e personalizzati per mantenerti in forma e in salute. Inoltre, monitora il tuo battito cardiaco e ricevi notifiche in caso venga rilevato un ritmo anomalo, garantendoti una maggiore tranquillità per la tua salute cardiaca.

Goditi un’esperienza visiva ancora migliore con il display più grande del 20% e una cornice più sottile del 30%. Questo ti consente di visualizzare più informazioni sullo schermo e di personalizzare i quadranti in base ai tuoi gusti e alle tue esigenze. Scopri un nuovo livello di libertà di espressione grazie alla possibilità di personalizzare il tuo orologio in modo unico.

Il Samsung Galaxy Watch6 è molto più di un semplice smartwatch: è un compagno affidabile per monitorare il sonno, migliorare il benessere e vivere una vita più sana. Approfitta dell’offerta attuale e acquistalo oggi a solamente 229€ invece di 319€!

