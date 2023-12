Il Samsung Galaxy Watch6 Classic è in offerta ad un OTTIMO PREZZO

Il Samsung Galaxy Watch6 Classic è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 22%, disponibile al prezzo vantaggioso di 349,00€ invece di 449,00€. Questo smartwatch non solo offre un design elegante ma è anche dotato di funzionalità avanzate per il monitoraggio del fitness e del benessere.

Dotato di connettività GPS, il Galaxy Watch6 Classic è il compagno ideale per le tue avventure. Ti guida passo dopo passo durante le tue giornate e ti sostiene nelle sfide sportive più complesse. Il monitoraggio del sonno avanzato è una delle caratteristiche distintive di questo smartwatch e, in generale, è davvero uno dei punti di forza degli smartwatch di Samsung. Questa funzione ti permette di conoscere i ritmi del tuo sonno e le sue fasi, inclusi veglia, sonno leggero e profondo, e fase REM.

Un’altra caratteristica interessante che i Galaxy Watch offrono, ma che più difficilmente troviamo sui prodotti dei competitor, è la BIA, cioè la possibilità di ottenere una stima della composizione corporea, divisa per massa grassa, massa magra, ossatura e via dicendo. È un modo estremamente efficace per tenere traccia dei tuoi progressi nella dieta e nello sport.

Per gli amanti del fitness, il Galaxy Watch6 Classic offre una zona di frequenza cardiaca personalizzata e sensori avanzati per il rilevamento del battito cardiaco. Puoi monitorare il tuo battito cardiaco durante e dopo gli allenamenti, garantendo un controllo accurato delle tue prestazioni fisiche e aiutandoti a raggiungere nuovi traguardi.

Ispirata dal design iconico degli orologi subacquei, la sottile ghiera rotante di Galaxy Watch6 Classic unisce passato e futuro con uno scorrimento più fluido e reattivo. Questo elemento di design offre un’interazione intuitiva con il display, aggiungendo un tocco di eleganza e praticità.

Il Samsung Galaxy Watch6 Classic offre una combinazione di stile, funzionalità avanzate e un prezzo conveniente grazie allo sconto del 22%. Non perdere questa occasione e acquistalo subito!

