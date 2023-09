Il Samsung Galaxy Watch6 Classic è già in offerta: pochissime scorte

Il Samsung Galaxy Watch6 Classic è un moderno e recente smartwatch di alta qualità che offre diverse funzioni di monitoraggio della salute, connettività avanzata e un design elegante con una ghiera rotante interattiva in acciaio inox. Acquistalo ora con uno sconto del 18% al prezzo di 369,90€ invece di 449,00€.

Il Galaxy Watch6 Classic è progettato per essere il tuo compagno di fitness e benessere. Con il GPS integrato, ti guida passo dopo passo durante le tue attività all’aperto e sfide sportive complesse. Puoi monitorare la tua attività fisica, la frequenza cardiaca e molto altro per ottimizzare le tue prestazioni e raggiungere i tuoi obiettivi. Una delle caratteristiche distintive di questo smartwatch è la ghiera rotante ispirata al design degli orologi subacquei.

Questa ghiera offre uno scorrimento fluido e reattivo per un’interazione intuitiva con il display, consentendoti di navigare facilmente tra le funzioni e le app. Il monitoraggio del sonno avanzato ti aiuta a conoscere i ritmi del tuo sonno, le fasi del sonno, la qualità del sonno e ricevere consigli per migliorare la tua routine quotidiana. Inoltre, puoi personalizzare il quadrante dell’orologio con una vasta gamma di opzioni per adattarlo al tuo stile.

L’ecosistema Galaxy ti permette di associare il tuo Galaxy Watch6 Classic a dispositivi come il Galaxy Z Fold5, consentendoti di scattare selfie da lontano e gestire la fotocamera direttamente dal polso.

Il Samsung Galaxy Watch6 Classic offre uno smartwatch di alta qualità con funzionalità avanzate per il fitness, il benessere e molto altro.

