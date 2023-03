Il Samsung Galaxy Watch5 Pro è in offerta ad un ottimp prezzo su Amazon

Cerchi uno smartwatch con WearOS top di gamma e non vuoi fare compromessi? Ti veniamo subito in soccorso con un’offerta di Amazon piuttosto interessane. Il Samsung Galaxy Watch 5 viene proposto con un piccolo sconto, che ne porta il prezzo a 281€. Un prezzo decisamente accattivante per quello che, senza dubbi, è uno degli smartwatch più avanzati e completi sul mercato.

L’edizione in offerta è quella nella bellissima colorazione nera, con cassa da 45mm (unica taglia proposta per il modello Pro). Come sempre ti ricordiamo che con Prime la spedizione rapida è gratuita: se lo ordini subito, riceverai il Galaxy Watch 5 Pro entro domani, 25 marzo.

Il Galaxy Watch5 Pro di Samsung è uno smartwatch progettato per gli amanti dell’attività fisica all’aperto. Il dispositivo offre un’ampia gamma di funzionalità utili per migliorare le prestazioni dell’utente durante gli allenamenti e le gare, come il monitoraggio della velocità e del percorso, il controllo della frequenza cardiaca e la Bio Electrical Impedance Analysis (BIA) per misurare la massa muscolare, la massa grassa e l’umidità corporea. È uno dei pochi smartwatch con funzione di BIA (che, ad esempio, sull’Apple Watch Series 8 non c’è).

Il Galaxy Watch5 Pro è anche dotato di un GPS integrato per evitare di perdersi durante l’attività all’aperto. La batteria ad alte prestazioni dura fino a 80 ore quando è completamente carica e il dispositivo può essere caricato rapidamente tramite Wireless Fast Charging. Il dispositivo è progettato per resistere alle sollecitazioni, con una cassa in titanio resistente alla caduta e alla corrosione e un vetro zaffiro dello schermo 2 volte più resistente rispetto al predecessore. Il Galaxy Watch5 Pro è anche impermeabile fino a 5 ATM, rendendolo adatto all’uso sotto la pioggia. Inoltre, il Galaxy Watch5 Pro si integra perfettamente con altri dispositivi Samsung, consentendo agli utenti di ricevere chiamate e messaggi sul loro orologio quando il telefono è in tasca e di utilizzarlo come telecomando o collegamento per smartphone o sistemi di navigazione. Con l’app SmartThings Find, è anche possibile trovare il telefono o altri dispositivi Samsung smarriti.

In generale, il Galaxy Watch5 Pro è un ottimo strumento per chi vuole migliorare le proprie prestazioni fisiche all’aperto e rimanere connessi con il proprio telefono e altri dispositivi Samsung. A questo prezzo competitivo, va assolutamente presto subito, prima che sia troppo tardi.

