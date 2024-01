Il Samsung Galaxy Tab S7 FE è in offerta su Amazon ad un OTTIMO prezzo

Il Samsung Galaxy Tab S7 FE è un tablet Android con uno schermo da 12,4 pollici e caratterizzato da un potente processore e diverse funzionalità avanzate: ora è disponibile al prezzo scontato di 499,00€ anziché 559,18€.

Con un design raffinato e compatto, questo tablet è comodo da tenere in mano e offre un display luminoso con colori brillanti per risaltare ogni dettaglio. Gli straordinari suoni AKG e l’audio Dolby Atmos garantiscono un’esperienza cinematografica coinvolgente, mentre i doppi altoparlanti e i 3 microfoni integrati assicurano un suono chiaro e nitido.

Dotato di un processore Snapdragon, il Galaxy Tab S7 FE offre prestazioni veloci e senza interruzioni, perfette per giocare e visualizzare contenuti in streaming. Puoi utilizzare fino a 3 applicazioni contemporaneamente grazie alla sua potenza di elaborazione.

La batteria da 10,090mAh assicura fino a 13 ore di streaming ininterrotto, perfetto per le tue giornate impegnative. Inoltre, include l’S-Pen a bassa latenza con punta morbida per scrivere in modo naturale e convertire le note scritte a mano in testo digitale in tempo reale.

Il contenuto della confezione include il Samsung Galaxy Tab S7 FE, cavo di alimentazione, caricabatterie, cavo USB-C e S-Pen. Le dimensioni del tablet sono 18,5 x 28,48 x 0,63 cm e il peso è di 608 g. Approfitta di questa offerta per ottenere un tablet Android potente e versatile a un prezzo conveniente!

