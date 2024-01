Il Router WiFi di TP-Link risolverà i tuoi problemi di rete!

Molto spesso sottovalutato, il router WiFi è il dispositivo più importante per quanto riguarda la connessione a internet. Oggi potrai far tuo un ottimo router a un prezzo davvero ottimo. Parliamo di TP-Link Archer C80, scontato a soli 42,99€ invece degli originari 69,99€ su Amazon.

TP-Link Archer C80: il router WiFi al top delle prestazioni

Archer C80 utilizza tecnologie avanzate come 3×3 MU-MIMO, Beamforming, Smart Connect e Airtime Fairness, rendendolo una soluzione ideale per una rete wireless stabile e potente adatta a tutte le attività quotidiane, dalla navigazione online al gaming.

Le due bande assicurano un rendimento ottimale per svariate attività, dalle più semplici come la navigazione web, la lettura delle email e lo streaming di contenuti multimediali, alle più impegnative come lo streaming di contenuti HD e il gaming online. La banda a 2,4 GHz è ideale per attività leggere, mentre la banda a 5 GHz offre prestazioni superiori.

Archer C80 integra tecnologie avanzate che migliorano le prestazioni e l’efficienza della rete. La tecnologia 3×3 MU-MIMO consente a più dispositivi di trasmettere e ricevere dati contemporaneamente, riducendo i tempi di attesa e migliorando la fluidità della navigazione. Beamforming concentra il segnale Wi-Fi nelle aree con dispositivi connessi, ottimizzando le prestazioni. Smart Connect dirige automaticamente i dispositivi sulla banda più rapida disponibile, mentre Airtime Fairness ottimizza le tempistiche di trasmissione dei dati per tutti i dispositivi, anche quelli con standard Wi-Fi obsoleti.

La copertura è garantita dalle quattro antenne esterne, che permettono l’accesso alla rete da ogni angolo della casa. Archer C80 è inoltre dotato di quattro porte Gigabit Ethernet (4 LAN + 1 WAN) per una connessione cablata ad altissima velocità.

Con TP-Link Archer C80 otterrai un router WiFi di altissimo livello a un prezzo davvero ottimo. Fallo tuo a soli 42,99€ anziché 69,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.