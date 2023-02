Il robot Samsung POWERbot fa TUTTO al posto tuo: aspira e lava i pavimenti in un'unica volta

Stanco di tornare da casa stremato dopo il lavoro e dover comunque mettere mano prima all’aspirapolvere e poi al moccio per lustrare i pavimenti? Ti veniamo in soccorso noi: questo robot fa tutto il lavoro al posto tuo. Ti basta avviarlo e, in automatico, navigherà la tua casa aspirando la polvere e poi passando il detersivo. Nulla di più semplice, comodo e intuitivo.

Il prodotto che ti segnaliamo oggi è il Samsung POWERbot, uno dei migliori prodotti dell’acclamato brand coreano Samsung. Solamente per poco tempo puoi acquistare questo robot con funzionalità 2 in 1 ad un prezzo stellare: 206€ contro i normali 399,99€ di listino. Esatto, grazie a questo sconto del 40% risparmierai quasi 200€. Ma attenzione: l’offerta sta andando a ruba e c’è il rischio che questo robot in offerta vada esaurito ancora prima che tu finisca di leggere questa news. Ti suggeriamo di metterlo nel carrello subito.

Il Samsung POWERbot offre una serie di caratteristiche da top di gamma che lo rendono un acquisto davvero conveniente. Questo robot aspirapolvere senza fili è dotato di una batteria a lunga durata di 3400mAh che gli consente di mantenere la potenza aspirante fino a 150 minuti, permettendo di pulire ampie superfici senza doverlo ricaricare. Inoltre, il Samsung POWERbot aspira e lava in un’unica volta, catturando la polvere e lo sporco e lavando efficacemente il pavimento. Grazie all’App dedicata, è possibile controllare il Samsung POWERbot anche da remoto dallo smartphone o dal tablet. Con un semplice tocco, si può facilmente attivare o spegnere, impostare diverse modalità di pulizia, aumentare o diminuire il flusso dell’acqua. Il Samsung POWERbot è disponibile in colore nero, e grazie alla sua offerta su Amazon, è un’ottima occasione per chi cerca un robot aspirapolvere di alta qualità ad un prezzo conveniente. Non perdete l’opportunità di acquistarlo a solamente 206€. Come sempre ti ricordiamo che, se lo vorrai, puoi scegliere di dividere l’importo in più comode rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

