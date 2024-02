Il Robot da Cucina dei tuoi sogni si chiama Moulinex Companion XL (ed è SCONTATO)

Moulinex Companion XL non è il classico robot da cucina. Dotato di ben 12 programmi automatici e un sacco di funzioni all’interno, questo elettrodomestico è scontatissimo su Amazon. Il prezzo iniziale si attesta sui 532,55€ ma, grazie allo sconto, potrai farlo tuo per soli 449,99€.

Tutte le caratteristiche del robot da cucina Moulinex

Con la sua potenza di 1500 W e un recipiente da 4.5 litri, questo robot da cucina è progettato per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Da tritare a impastare e cuocere, si trasforma in un vero e proprio chef virtuale, offrendoti supporto in ogni fase della preparazione.

Grazie ai suoi 12 programmi automatici e alla modalità manuale, puoi preparare una vasta gamma di piatti, dalle salse alle zuppe, dai piatti a cottura lenta alla cottura al vapore per una dieta sana, fino agli impasti per pane e dolci, dando libero sfogo alla tua creatività. La superficie di cottura ampia e piatta consente di rosolare gli ingredienti in modo uniforme. Il suo intervallo di temperatura da 30°C a 150°C, ti permette di cuocere un sacco di pietanze diverse in base alla ricetta.

Grazie all’app Companion, poi, hai accesso a un’ampia varietà di ricette sempre aggiornate e puoi connetterti con altri appassionati di cucina per condividere idee e suggerimenti. Inoltre, con i suoi 6 accessori inclusi e la compatibilità con altri 5 accessori opzionali, questo robot si adatta alle tue esigenze culinarie, offrendoti tutto ciò di cui hai bisogno per preparare piatti deliziosi e completi.

Questo Moulinex Companion XL sarà il tuo miglior amico in cucina. Prendilo a 449,99€ anziché gli originali 532,55€ di listino.