Il robot con cui potrai dire addio alle faccende domestiche: pulisce, lava e si autopulisce

Se sei alla ricerca di un robot aspirapolvere che aspiri e lavi al posto tuo, il Roborock S8 MaxV Ultra è proprio quello che fa per te. Grazie alla sua potenza di aspirazione di 10.000 Pa, la tecnologia avanzata di navigazione e la sua stazione autopulente, questo dispositivo è in grado di offrirti una pulizia completa e senza sforzo.

Grazie alla Reattive AI 2.0, il Roborock S8 MaxV Ultra è in grado di riconoscere ed evitare gli ostacoli in maniera intelligente, e sarà quindi in grado di spostarsi in casa tua senza bloccarsi. La sua potenza di aspirazione di 10.000 Pa è in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato, dai tappeti ai pavimenti duri. Inoltre, il lavaggio del mocio ad acqua calda ti garantirà sempre una pulizia profonda.

Uno dei punti di forza di questo modello è la sua stazione RockDock Ultra 8-in-1, che è in grado di svuotare automaticamente il serbatoio della polvere, lavare ed asciugare il suo mocio con aria calda, riempire il serbatoio dell’acqua e persino dosare in maniera automatica il detersivo. Dovrai solo impostarlo con le tue preferenze, dopodiché si occuperà di tutto lui!

Questo robot aspirapolvere è progettato per gestire ogni tipo di pavimento e di tappeto grazie al suo sistema di sollevamento del mocio. Quando rileverà la presenza di un tappeto o di un oggetto, solleverà in maniera automatica il panno per evitare di bagnarlo, garantendo così una pulizia efficace di tutte le superfici.

Se desideri un robot aspirapolvere che sia non solo in grado di aspirare, ma anche di lavare e pulire autonomamente, non farti sfuggire il Roborock S8. Al momento il suo prezzo su Amazon è scontato del 23% e per questo potrai farlo arrivare a casa tua a 999,00 euro!