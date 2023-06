Il robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum E12 è tornato in offerta a meno di 200 euro

Xiaomi Vacuum E12 è il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti presentato dal colosso asiatico a fine maggio. Oltre che per la sua versatilità, si distingue per la potente ventola di aspirazione, che gli consente di pulire qualsiasi tipo di superficie in una sola passata.

L’ultima offerta dello store ufficiale di Xiaomi ha riportato il prezzo a 199,99 euro, come in occasione del lancio di circa un mese fa. Non solo però, perché puoi beneficiare anche di un ulteriore sconto di 5 euro se è il tuo primo ordine sul Mi Store.

Xiaomi Vacuum E12 in sconto di 40 euro sul sito ufficiale del Mi Store

Uno dei principali punti di forza del robot aspirapolvere e lavapavimenti Vacuum E12 di Xiaomi è l’efficacia della pulizia. Sono pochi i robot intelligenti per la pulizia della casa a poter contare su 4 livelli di aspirazione regolabili, la cui potenza da 4.000 Pa è tale da rimuovere anche le particelle di polvere più sottili. L’autonomia? Quasi 2 ore, contando sia l’aspirazione che il lavaggio.

Un ulteriore elemento di qualità del robot smart di Xiaomi è la regolazione del serbatoio dell’acqua su tre livelli di flusso. In questo modo il dispositivo riesce a regolare lo scarico dell’acqua sulla base delle diverse tipologie di pavimento, al fine di evitare un accumulo eccessivo di acqua.

L’altra caratteristica più interessante è il design ultra sottile. Grazie a un’altezza di appena 8 cm puoi usare il nuovo Vacuum di Xiaomi anche sotto armadi, divani e letti.

Cogli al volo l’ottima offerta sul robot Xiaomi Vacuum E12 per risparmiare 40 euro sul prezzo di listino. Le spese di spedizione sono a carico di Xiaomi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.