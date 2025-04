Il robot aspirapolvere e lavapavimenti di cui non puoi più fare a meno: tuo con il 58% in meno

Se sei alla ricerca di un modo per dire finalmente addio alle laboriose pulizia di casa, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti LEFANT è quello che fa al caso tuo. Non si tratta di un semplice aspirapolvere: infatti è potente, intelligente ed anche elegante, con un design ultra sottile da 32 cm di diametro, in una raffinata colorazione grigio Champagne (che lo rende gradevole anche da guardare).

Questo robot è dotato di navigazione LDS avanzata, che gli permette di mappare con precisione ogni angolo della tua casa. Grazie alle sue funzionalità all’avanguardia, sa sempre dove si trova e dove deve andare, evitando ostacoli e ottimizzando i percorsi di pulizia per non perdere neanche un granello di polvere.

Col la sua potenza di aspirazione da 4000Pa, aspira senza sforzo la polvere, i peli d’animale, le briciole e lo sporco ostinato. E non soltanto aspira, ma lava anche i pavimenti! Così tu potrai rilassarti mentre lui si occupa di tutto.

Si tratta di un dispositivo particolarmente utile anche per chi ha animali, bambini o desidera semplicemente una casa impeccabile senza muovere un dito. Hai bisogno di evitare certe aree? Nessun problema: puoi impostare le zone vietate direttamente dall’app, così che il robot non entri dove non vuoi. E grazie alla sua autonomia fino a 150 minuti, riuscirai a coprire superfici anche molto ampie con una sola carica.

Il suo controllo è semplicissimo: puoi gestirlo comodamente da smartphone tramite app, oppure usarlo con comandi vocali tramite Alexa. Puoi programmare, monitorare e controllare tutto in tempo reale, anche quando sei fuori casa.

In più grazie al suo design ultra sottile, questo robot riesce ad infilarsi anche sotto letti e mobili bassi, dove si accumula la polvere che non riesci a raggiungere con la scopa o con un normale aspirapolvere.

Se desideri un casa pulita senza fatica questo robot è senza dubbio quello che fa per te: acquistalo ora al prezzo esclusivo di 169,99 euro con il 58% di sconto, e inizia a goderti da subito la pulizia impeccabile della tua casa!