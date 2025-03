Il robot aspirapolvere che rivoluzionerà la tua casa: lo sconto imbattibile

Sei in cerca di un robot aspirapolvere che sia potente, intelligente e in grado di aspirare e lavare i pavimenti della tua casa in completa autonomia? In tal caso l’EZVIV RS2 può essere la scelta perfetta per te. Con la sua aspirazione da 4000 Pa, navigazione laser avanzata e una telecamera 3K integrata, questo robot è in grado di garantirti una pulizia profonda e controllo totale.

Questo aspirapolvere è in grado di far splendere anche lo sporco più ostinato. La sua sua aspirazione da 4000Pa gli consente di togliere efficacemente polvere, peli e briciole, mentre il lavaggio automatico ti garantisce risultati impeccabili anche sui pavimenti più delicati. Inoltre è dotato di serbatoio d’acqua integrato, ed è in grado di regolare l’erogazione in base al tipo di superficie.

E’ provvisto di tecnologia LiDAR e AI, in questo modo può mappare con precisione gli ambienti evitando ostacoli quali mobili, scale o giocattoli. Il suo sistema intelligente gli permette di adattare il percorso di pulizia garantendo un’efficienza ottimale in ogni ambiente.

Inoltre questo robot è più semplice di un aspirapolvere classica: la sua telecamera 3K integrata è in grado di monitorare la casa in tempo reale. Un’ottima funzione per verificare la sicurezza degli ambienti e controllare gli animali domestici presenti in casa.

Ovviamente le sue numerose funzionalità sono controllabili direttamente da smartphone, e per di più è compatibile con Alexa, in questo modo potrai azionarlo semplicemente con un comando vocale.

Se cerchi un robot aspirapolvere dotato di funzionalità avanzate, potente e allo stesso tempo semplice e compatto, non lasciarti sfuggire questo robot aspirapolvere a 649,99 euro e portalo subito a casa tua con il 7% di sconto!