Il Robot Aspirapolvere che rivoluziona il tuo modo di pulire: l'offerta da non perdere

Se cerchi un robot aspirapolvere avanzato e potente, il Roborock Qrevo Master Set è la soluzione ideale per te. Grazie alla sua potenza di aspirazione HyperForce da 10000 Pa, questo robot è in grado di rimuovere efficacemente la polvere, i peli d’animale e lo sporco ostinato da qualsiasi superficie, garantendoti sempre risultati impeccabili e senza sforzo.

Uno dei suoi punti di forza è senza dubbio la funzione Mopping con top sollevabile, che ti permetterà di lavare i pavimenti senza rischiare di bagnare i tappeti. Quando il robot rivela un tappeto, solleva automaticamente il mop per evitare di danneggiarlo, assicurandoti una pulizia davvero precisa e funzionale.

Il suo design FlexiArm è un’altra innovazione davvero eccezionale: il suo top infatti è in grado di estendersi per raggiungere anche gli angoli più difficili e le aree vicino al battiscopa, in questo modo potrai contare sempre su una pulizia davvero ottimale della tua casa. Inoltre questo dispositivo è dotato di un sistema di rilevamento dello sporco, in questo modo sarà in grado di dedicare più tempo alle zone maggiormente sporche, migliorando l’efficienza della pulizia.

Grazie alla navigazione intelligente, il Roborock Qrevo Master Set è in grado di mappare accuratamente la tua casa, pianificando percorsi di pulizia ottimizzati per coprire ogni angolo in modo rapido ed efficace. Potrai controllarlo facilmente tramite app, impostando orari di pulizia personalizzati e selezionando le aree da pulire o da evitare. Inoltre è compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant.

Il suo design elegante e nero è perfettamente adattabile a qualsiasi ambiente, mentre il suo serbatoio capiente e il sistema di gestione automatica dello sporco ti aiuteranno a ridurre la necessità di interventi manuali. Non lasciarti sfuggire l’occasione di acquistare questo robot aspirapolvere ad un prezzo davvero imbattibile: al momento su Amazon è venduto a 799,99 euro con il 38% di sconto, e rivoluzionerà per sempre il tuo modo di pulire!