Il Regolabarba Braun Series X crolla del 27%!

Vorresti un solo dispositivo per tagliare e rifinire la tua barba? Se la risposta è sì, allora il regolabarba Braun Series X è la scelta perfetta per te. E le sorprese non sono finite qui perché, grazie all’offerta a tempo, potrai avere questo regolabarba per soli 59,99€ invece dei classici 89,09€.

Tutte le caratteristiche del regolabarba Braun Series X

La lama 4D del regolabarba Braun Series X assicura un taglio preciso e uniforme, anche nelle zone più complesse, grazie al design che segue i contorni del viso e del corpo. Realizzata in acciaio inossidabile, la lama mantiene la sua affilatura fino a 6 mesi, garantendo una rasatura sempre impeccabile.

Dotato di un motore davvero potente, questo regolabarba offre una rasatura rapida e senza sforzo, mentre la testina oscillante assicura un comfort ottimale durante l’uso. I pettini a 2 direzioni permettono di regolare la lunghezza della barba o dei capelli in qualsiasi direzione tu lo usi.

Se sei soggetto a irritazioni, non avere paura perché il pettine SkinGuard e il design della lama del regolabarba sono studiati per proteggere la pelle da arrossamenti, particolarmente nelle zone più sensibili.

Realizzato con materiali di alta qualità e caratterizzato da una lunga durata, il regolabarba Braun Series X presenta un manico antiscivolo in gomma che assicura una presa salda e sicura, anche in presenza di mani bagnate. Inoltre, la sua impermeabilità al 100% facilita la pulizia, permettendo di risciacquarlo comodamente sotto l’acqua corrente.

Questo regolabarba di Braun è davvero una manna dal cielo per chi taglia e aggiusta la propria barba quotidianamente. Prendilo ora a soli 59,99€ al posto degli 89,09€ da listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.