Il Regno Unito si scaglia contro Apple e Google

L'ente regolatore per il commercio del Regno Unito afferma che Apple e Google hanno una presa eccessivamente forte sul mercato degli smartphone.

Perché il Regno Unito accusa Apple e Google?

Apple e Google sono due giganti tecnologici globali e pare che siano stati entrambi oggetto di scrutinio da parte delle autorità di regolamentazione e degli organismi di vigilanza antitrust in diversi paesi. A causa della loro ampia influenza sul mercato della telefonia mobile, entrambe le società sono state accusate da più parti di pratiche monopolistiche. Ora è emerso un nuovo rapporto che afferma che l'ente regolatore del Regno Unito ha accusato i due OEM statunitensi di avere una “presa simile a una morsa” sul mercato dei device mobili.

Sebbene il rapporto del regolatore del Regno Unito non sia vincolante, potrebbe aggiungersi alle crescenti richieste di una regolamentazione antitrust per salvaguardare il mercato nel Regno Unito e in Europa. La relazione inoltre non presenta alcuna proposta di modifica legislativa necessaria per affrontare la questione.

Non di meno, il regolatore dice che sta valutando se provare ad allentare il controllo delle due società all'interno del mercato della telefonia e, cosa più importante, degli ecosistemi legati agli smartphone.

Ci sono state molte ricerche non vincolanti in corso sulla concorrenza all'interno del firmamento tecnologico nel Regno Unito e in Europa. L'attuale rapporto è nella sua fase preliminare e fa parte di una spinta da parte dell'Autorità britannica per la concorrenza e i mercati (CMA) per un'azione normativa nel mercato della telefonia mobile.

Il rapporto CMA è un documento di 445 pagine che afferma che Apple e Google, tramite i rispettivi app store, esercitano un dominio molto forte sul mercato. Il potere che queste compagnie esercitano sui loro app store rende difficile per gli utenti trovare alternative in diversi casi, limitando così le loro scelte. Secondo quanto si legge inolte, questo monopolio potrebbe essere nemico dell'innovazione.

La CMA afferma che l'implicazione del dominio delle due potenze tecnologiche sul mercato del Regno Unito sta portando alla perdita di milioni di persone in tutto il Regno Unito.