Il REGALO di NATALE arriva da Fastweb: 150 GB a 7,95€, per tutti e anche in 5G

Il periodo di Natale è il momento giusto per regalarsi una nuova tariffa per il proprio smartphone e da Fastweb arriva l’offerta migliore su cui puntare in questo momento. Per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero da altro operatore, Fastweb mette a disposizione la tariffa Fastweb Mobile Promo Christmas.

Quest’offerta presenta un costo di appena 7,95 euro al mese mettendo a disposizione minuti illimitati, 100 SMS e, soprattutto, ben 150 GB in 4G e 5G ogni mese. Si tratta dell’offerta 5G più economica sul mercato oltre che di una tariffa completa e che consente anche l’acquisto di uno smartphone a rate in abbinamento.

Fastweb Mobile Promo Christmas può essere attivata direttamente online, dal link qui di sotto, con la possibilità anche di optare per il ritiro in un negozio Fastweb oltre che per la consegna gratuita a casa della SIM.

Fastweb Mobile Promo Christmas: l’offerta giusta da attivare a Natale

La promozione di Fastweb è completa sotto tutti i punti di vista e rappresenta la tariffa giusta da attivare in questo momento. L’offerta include:

minuti illimitati verso tutti in Italia e dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

100 SMS

150 GB in 4G e 5G

in roaming in UE, Regno Unito e Svizzera: minuti illimitati, 100 SMS e fino a 8 GB al mese senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori sono già inclusi nel canone mensile

L’offerta di Fastweb presenta un costo di 7,95 euro al mese ed è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero. Per chi sceglie l’offerta Fastweb c’è anche la possibilità di acquistare uno smartphone a rate, recandosi in un negozio dell’operatore per verificare costi e modelli disponibili. Ci sono anche gli iPhone 14 da abbinare alla SIM.

Per attivare l’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.