Il realme Narzo 50 è un ottimo smartphone Android da meno di 200€: oggi è in offerta su Amazon

Il Realme Narzo 50 è un interessante smartphone entry-level con tutte le carte in regola per regalarti grandi soddisfazioni — anche se hai bisogno di un telefono per giocare e votato alla multimedialità. Oggi Amazon offre questo smartphone apprezzato dal pubblico e dalla critica specializzata ad un prezzo decisamente interessante: 149€, con uno sconto del 17% sul suo normale prezzo di listino.

Li vale tutti: se stai cercando uno smartphone Android da meno di 200€, ti suggeriamo di non cercare oltre e puntare proprio su questa offerta dedicata al Realme Narzo 50. E ti spieghiamo subito perché.

Dotato di una frequenza di aggiornamento adattiva da 120Hz, lo schermo si aggiorna fino a 120 volte al secondo, con una velocità doppia rispetto alla frequenza di aggiornamento standard da 60 Hz. Questa caratteristica impedisce la comparsa di fastidiose sfocature durante giochi, riproduzioni e scrolling, adattando la giusta frequenza al tipo di utilizzo richiesto. Il processore per Gaming Helio G96 lo rende perfetto per giocare con i suoi otto core che garantiscono un incremento del 42% rispetto alle performance della generazione precedente e una Clock Speed fino a 2.05 GHz. La tecnologia avanzata di espansione della RAM dinamica (DRE) consente di aggiungere altri 5 GB ai 6 GB della RAM, garantendo azioni di gioco incredibilmente fluide. Se hai paura che il telefono possa impallarsi frequentemente o fare fatica con le app più esigenti, beh, tranquillo perché su questo il Narzo 50 non ti lascerà deluso.

Il maxi schermo da 6,6” dispone di un display da 16,7 milioni di colori, un campo visivo più ampio e una nitidezza maggiore che dà vita alle scene di gioco e ti consente un’immersione totale. Con uno screen-to-body ratio del 90,8%, il design è estremamente moderno. Realme Narzo 50 è equipaggiato con una mega batteria da 5.000mAh che permette un utilizzo giornaliero semplicemente non-stop. La ricarica rapida da 33W permette di ripartire velocemente, completando la carica da 0-100% in 70 minuti.

In generale, Realme Narzo 50 è uno smartphone che soddisfa tutte le esigenze dei gamers. La potente architettura del processore, la RAM dinamica e la frequenza di aggiornamento adattiva da 120Hz lo rendono ideale per giocare a lungo senza interruzioni. Inoltre, lo schermo FHD+ da 6,6” e la mega batteria da 5.000mAh lo rendono un dispositivo adatto anche per un utilizzo quotidiano. Non farti scappare questa offerta!

