Il RE dei tablet mediogamma Samsung Galaxy Tab S6 Lite crolla su eBay

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è senza dubbio uno tra i migliori tablet economici dell’ultimo periodo, e quest’oggi lo troviamo al centro di una super offerta di eBay che ha dell’incredibile. Complice uno scioccante sconto del 34%, infatti, il tablet del colosso sudcoreano può essere tuo ad appena 265€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Il tablet a marchio Samsung è apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo non solo per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo, ma anche e soprattutto per le sue caratteristiche uniche in questa fascia di mercato.

Su eBay c’è il 34% di sconto per il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Sottile, leggero e con una lavorazione che gli conferisce un look & feel premium, il tablet Android ruota attorno a un bellissimo e ampio pannello da 10.4 pollici con supporto alla S Pen; con la stylus di Samsung sei libero di scrivere, disegnare, prendere appunti e molto altro ancora direttamente sul display del tablet, quasi come se fosse un foglio di carta.

Alimentato da un potente processore octa core con di fianco una mega batteria da 7040 mAh che ti accompagna facilmente per una giornata intera di utilizzo, il tablet monta anche doppi speaker con tecnologia Dolby Atmos & Sound by AKG per un’esperienza multimediale sempre al top.

Con uno sconto di questa portata hai la possibilità di stringere tra le mani uno tra i migliori tablet di fascia media di Samsung, quest’oggi in sconto ad appena 265€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

