Il "re" dei POS? È myPOS Pro: ottieni la spedizione gratis

Qual è uno tra i POS più potenti e versatili del mercato? Esiste una soluzione che offra prestazioni eccezionali, funzionalità avanzate e vantaggi straordinari per il tuo business? La risposta è sì: parliamo di myPOS Pro, un piccolo gioiellino tech che ha del vero potenziale per far impazzire tutti gli esercenti alla ricerca del POS definitivo. Ottienilo, grazie a una promozione a tempo limitato, con spedizione gratuita direttamente a casa tua.

Cos’è myPOS Pro?

myPOS Pro è un terminale smart progettato appositamente per i professionisti che cercano un punto vendita completo e all’avanguardia. Con un processore quad-core e il sistema operativo Android 10, questo dispositivo garantisce prestazioni straordinarie che superano ogni aspettativa. Che tu sia un commerciante itinerante o un imprenditore stanziale, myPOS Pro è la scelta ideale per te.

Ma le sorprese non finiscono qui. myPOS Pro offre una gamma di servizi inclusi che ti faranno sentire veramente privilegiato. Grazie alla SIM dati gratuita, potrai rimanere connesso ovunque tu sia. La stampante termica ultraveloce ti permetterà di gestire gli ordini in tempo reale e stampare scontrini in un batter d’occhio. E con una batteria ancora più potente, il tuo myPOS Pro sarà sempre pronto per un utilizzo attivo per l’intera giornata lavorativa.

Questo dispositivo smart è un maestro nell’accettare ogni forma di pagamento possibile: contactless, Chip&PIN, banda magnetica o pagamenti QR. Non importa quale sia la preferenza dei tuoi clienti, myPOS Pro è pronto ad adattarsi alle loro esigenze. Con il sistema operativo Android 10 come cuore pulsante, myPOS Pro garantisce prestazioni elevate e transazioni ultraveloci. E grazie all’AppMarket integrato, avrai sempre a portata di mano le app aziendali più adatte alle tue esigenze, fornendo un ambiente di lavoro completo e personalizzato.

Con la sua portabilità, la compattezza e lo schermo multi-touch HD da 5,5 pollici, myPOS Pro offre tutto ciò di cui la tua attività ha bisogno in un’unica soluzione di pagamento. non dovrai aprire un nuovo conto corrente o sottoscrivere contratti vincolanti con una banca per utilizzare myPOS Pro. Questo straordinario terminale ti fornirà un conto aziendale completamente gratuito e multivaluta, con un IBAN dedicato su cui potrai accreditare istantaneamente e senza costi aggiuntivi i tuoi ricavi. Inoltre, riceverai anche una Carta Visa Business gratuita, utilizzabile per acquisti e prelievi.

Tutto ciò, contrariamente alle aspettative, non costa un occhio della testa: myPOS Pro è in vendita a soli 249 euro, una tantum. Dopo il pagamento del terminale, infatti, non dovrai affrontare alcuna spesa aggiuntiva. Assolutamente nessun canone mensile o annuale di cui preoccuparsi. Semplicemente una commissione trasparente dell’1,20% + 0,05 euro per ogni transazione effettuata. Richiedi dallo shop online myPOS e ottieni, per un periodo di tempo limitato, la spedizione a casa completamente gratuita.

