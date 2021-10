Il primo Apple Watch? Un prodotto "vintage", oramai

Il primo modello di Apple Watch è ora considerato un prodotto “vintage” da parte dell'azienda. Sembra incredibile, ma dal suo debutto ufficiale sono passati diversi anni.

Apple Watch Series #0: lo avete avuto?

L'Apple Watch originale, rilasciato per la prima volta dall'azienda nel 2015, è ora ufficialmente considerato un prodotto “vintage”, secondo quanto dichiara la compagnia. La società ha aggiornato oggi il suo elenco di prodotti” vintage e obsoleti” per aggiungere il Watch di prima generazione e i MacBook Pro Retina da 13 pollici e 15 pollici del 2015.

Di fatto, quanto può venir considerato tale un gadget? Dalla descrizione del sito, si evince che un articolo diventa vintage quando Apple ha smesso di venderlo da più di cinque anni. Sono obsoleti invece, quando l'OEM americano ha smesso di distribuirli da più di 7 anni.

Questa è la prima volta che un Apple Watch appare nell'elenco nel suddetto elenco dell'azienda.

In passato, i prodotti vintage non erano più idonei per le riparazioni da Apple o dai fornitori di servizi autorizzati. Al giorno d'oggi, invece, le riparazioni sono soggette alla disponibilità delle parti, ma potrebbero essere ancora possibili.

Un prodotto perde tutti i servizi hardware quando diventa “obsoleto”, il che accade quando l'OEM ha smesso di distribuirlo in vendita da più di sette anni; i Mac perl, potrebbero essere idonei per la sostituzione della batteria fino a 10 anni.

All'inizio di quest'anno, un altro preferito dai fan è entrato nella categoria “vintage”; stiamo parlando del MacBook da 12 pollici. Ci riferiamo alla prima iterazione, non al restyling del 2016 e 2017. Purtroppo, la compagnia ha interrotto del tutto la gamma MacBook da 12 pollici nel 2019 a causa delle scarse vendite ottenute.

Avete bei ricordi legati al primo Apple Watch originale o al MacBook Pro Retina da 13 pollici e 15 pollici del 2o15? Fatecelo sapere.