Il portafoglio che ti protegge dai tentativi di clonare la tua carta è in SUPER SCONTO

Il tuo portafoglio cade a pezzi? È decisamente arrivato il momento di cambiarlo e abbiamo trovato la soluzione perfetta. Oggi ti proponiamo un portafoglio dal look estremamente moderno ed elegante, con più di qualche caratteristica davvero intrigante.

A partire dal prezzo, perché questo portafoglio della Teehon oggi può essere tuo ad appena 13,97€ grazie ad un robusto e generoso sconto offerto da Amazon. Esatto: puoi portarti a casa un portafoglio di qualità premium ad un prezzo praticamente irrisorio.

Il portafoglio uomo TEEHON è il compagno perfetto per chi cerca un accessorio dal look moderno. Progettato con una combinazione di pelle in fibra di carbonio e resistente pelle microfibra arancione, questo portafoglio è una scelta di tendenza per gli uomini che amano un look urbano. Con cuciture lisce e robuste, senza fili sciolti, il portafogli è comodo al tatto e dona una sensazione di lusso garantendo un utilizzo duraturo.

Può contenere fino a 13 carte di credito, il che lo rende una scelta ideale per non dover lasciare a casa nessuna carta di credito, bancomat o tessera fedeltà. Ci sta davvero tutto, inclusi i tuoi documenti d’identità che possono essere collocati in un’apposita taschina trasparente.

Il portafoglio misura 12,5 x10,5 x 1,9 cm. Offre 7 scomparti per carte, 4 scomparti nascosti per carte o ricevute, 2 scomparti con finestra trasparente, 2 scomparti per banconote e una tasca portamonete con cerniera per tenere gli oggetti essenziali a portata di mano. Non bastasse, è anche rivestito con un materiale che protegge le tue carte contactless dai tentativi di furto e clonazione. Nessuno potrà clonarti la carta mentre viaggi sui mezzi pubblici, in compenso il portafoglio non bloccherà il segnale della maggior aprte dei badge identificativi (come le tessere delle camere d’albergo, che funzionano a 125 KHz, una frequenza superiore rispetto a quella dei bancomat NFC). Acquistalo subito approfittando di questa offerta a tempo limitato, non te ne pentirai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.