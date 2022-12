Il portafogli intelligente di design evita i FURTI: ottimo regalo (14€)

Come può un portafogli intelligente evitare un furto? Semplice: grazie a una particolare schermatura, blocca la trasmissione dati wireless che potrebbe avvenire tramite le tue carte di credito e bancomat provviste di chip NFC. Con questo bellissimo modello di design, potrai mantenere carte e documenti al sicuro dai tentativi di qualsiasi malintenzionato.

Un prodotto elegante e capiente, che adesso puoi portare a casa a prezzo piccolissimo da Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo: lo prendi a 14€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite. Addirittura, se sarai veloce potrai riceverlo in tempo per offrirlo come regalo di Natale.

Il portafogli intelligente è in gran sconto su Amazon

Molto elegante nel design, complice il design super slim, non è certamente l’estetica il suo punto di forza principale. A renderlo utile e unico è il particolare mix di materiali, che garantisce la schermatura delle tue carte.

Grazie a questo, anche se un malintenzionato si avvicinasse con uno scanner o un dispositivo di lettura dei chip NFC, il blocco RFID lo eviterebbe.

Non perdere l’occasione di fare o farti un regalo spettacolare. Il portafogli intelligente, a questo prezzo, è un vero e proprio affare. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Lo prendi a 14€ circa appena da Amazon e le spedizioni sono veloci e gratuite. garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.