Il POCO M5 costa soli 146€, ma ha tutto quello di cui hai bisogno

Il POCO M5 è un ottimo smartphone entry-level: nonostante il suo prezzo aggressivo, offre diverse funzioni avanzate con un occhio di riguardo per i videogiocatori.

Oggi il POCO M5 è in offerta su Amazon, dove viene proposto a soli 146€, grazie ad uno sconto del 23% sul suo normale prezzo di listino.

È equipaggiato con il MediaTek Helio G99, un processore avanzato che ti garantisce un’esperienza di gioco fantastica con una batteria a lunga durata. Il chipset 4G MediaTek Helio è basato sul processo di produzione TSMC a 6 nm di livello superiore e otimizzato per un’alta efficienza energetica.

Troviamo, quindi, un display DynamicSwitch a 90 Hz consente di cambiare dinamicamente la frequenza di aggiornamento del display a seconda di ciò che stai facendo, risparmiando energia e prolungando la durata della batteria. Insieme alla frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz, POCO M5 è perfetto per riprodurre tutti quei videogiochi che richiedono una forte reattività — come Fortnite e Call of Duty: Mobile.

Il generoso display Full HD+ DotDrop da 6,58 pollici dello smartphone offre una precisione del colore vibrante e una grafica nitida. Il POCO M5 ha anche funzionalità premium come il display Sunlight, che ti consente di portare il divertimento all’aria aperta per guardare video con gli amici o giocare ovunque. La configurazione a tripla fotocamera comprende una fotocamera principale da 50 MP, un sensore di profondità da 2 MP per il rilevamento della profondità in tempo reale e una fotocamera macro da 2 MP per incredibili primi piani. Con una batteria ad alta capacità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18 W, il tuo POCO M5 non ti lascerà mai impreparato. Ti consigliamo di non farti scappare questa offerta e di acquistare il POCO M5 in forte sconto su Amazon.

