Il nuovo Tomb Raider? Sarà prodotto da Amazon, il clamoroso accordo

Amazon Games ha annunciato di aver stretto un accordo per la produzione e pubblicazione del nuovo gioco di Tomb Raider, in sviluppo presso Crystal Dynamics.

Amazon seguirà la realizzazione del titolo dallo sviluppo fino alla pubblicazione per un’avventura che sarà interamente incentrata sul single player e che punta a continuare la storia di Lara Croft dai titoli precedenti.

Nuovo Tomb Raider di Amazon: tutto quello che c’è da sapere

Il comunicato stampa diffuso da Amazon Games spiega che il nuovo gioco includerà tutti gli elementi che hanno reso Tomb Raider uno dei franchise più amati nell’industria dei videogiochi, con enigmi strabilianti da risolvere e un’ampia varietà di nemici da affrontare.

Christoph Hartmann, vicepresidente di Amazon Games, ha dichiarato:

“Tomb Raider è una delle IP più amate nella storia dell’intrattenimento. Amazon Games si impegna a offrire ai giocatori titoli della massima qualità, dai migliori sviluppatori, su tutte le varietà di piattaforme e generi, e siamo onorati dell’opportunità di lavorare con questo sviluppatore e franchise storico“

Crystal Dynamics ha già fatto sapere che il nuovo Tomb Raider è basato sul motore grafico Unreal Engine 5 e uscirà in multipiattaforme: salvo sorprese sarà dunque disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Ancora presto però per parlare di una data di uscita.

