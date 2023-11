Il nuovo set LEGO Collezione Botanica è in PREORDINE su Amazon

Arriva una bellissima novità su Amazon perché il set LEGO Collezione Botanica è adesso disponibile per il preordine a 49,99 euro. Prenotandolo adesso al prezzo minimo garantito potrai assicurartene la consegna al lancio previsto per il prossimo 1 dicembre. Insomma, potrai fare o farti un fantastico regalo di Natale in anticipo.

Set LEGO Collezione Botanica: scopri la novità

Il set include ciò che serve per costruire 9 piante LEGO basate su specie di zone aride e tropicali, alcune carnivore, posizionate in vasi di color terracotta. Sono disponibili diversi modelli: i principianti possono fare esperienza con piante artificiali semplici, mentre chi è alla ricerca di sfide più complesse può scegliere i modelli avanzati.

Le piante sono realizzate con elementi in plastica vegetale, realizzati con canna da zucchero proveniente da fonti sostenibili. Trasforma così ogni spazio in un’oasi di colore con le creazioni floreali di questo set LEGO per adulti e da’ un tocco vivace alla tua casa o al tuo ufficio.

Il kit di costruzioni LEGO Icons Piantine è un ottimo regalo per la casa in occasione delle festività natalizie, adatto agli adulti fan dei set LEGO con fiori e piante artificiali.

Prenota subito il tuo set LEGO Icons Piantine su Amazon e inizia a costruire la tua oasi di colore.

