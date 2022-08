Il nuovo Realme Watch 3 su Amazon a 69€: puoi usarlo per TELEFONARE

Lo smartwatch premium che desideravi al prezzo che non immaginavi. Realme Watch 3 è arrivato in Italia ed è già disponibile su Amazon in preordine. Appena 69,99€ per un wearable dotato del supporto a 110 modalità sportive e in grado anche di permetterti di parlare al telefono, direttamente dal polso. Approfittando adesso del preordine, puoi prenderlo a prezzo pazzesco con consegna veloce e gratuite a partire dal 22 agosto.

Realme Watch 3 disponibile su Amazon

Sicuramente, la possibilità di telefonare dal polso è il suo principale punto di forza, soprattutto se consideri che il dispositivo è dotato di tecnologia di cancellazione del rumore basata sull’intelligenza artificiale. Tuttavia, non è l’unico enorme pregio di questo dispositivo. Come trascurare, ad esempio, l’ampio display da 1,8″ inserito in cassa squadrata e circondato da bordi sottilissimi. Ottima visibilità in qualsiasi condizione di luminosità.

Tante le feature dedicate alla salute, come il monitoraggio cardiaco H24, la valutazione della quantità di ossigeno nel sangue e dei livelli di stress. Come anticipato, grazie al supporto a ben 110 modalità sportive, questo eccezionale smartwatch si presta anche a funzionare come ottimo sistema per controllare l’attività sportiva.

Insomma, un prodotto di ultima generazione, super completo e adesso disponibile in preordine su Amazon a prezzo super ghiotto. Non perdere l’occasione del momento, completa il preordine adesso e porta a casa l’eccezionale Realme Watch 3 a 69€ circa appena. Le spedizioni, rapide e gratuite, partiranno dal prossimo 22 agosto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.