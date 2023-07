Il nuovo Realme 11 Pro in 20 rate a TASSO ZERO da MediaWorld

Il Realme 11 Pro è il nuovo medio gamma presentato negli ultimi giorno dall’azienda asiatica. Le prime recensioni sul telefono certificano la qualità del dispositivo, che si candida a diventare un best buy dei prossimi mesi. Ottimo display, autonomia a volontà, affidabilità software e prestazioni sopra la media sono il biglietto da visita di uno smartphone che ha tutto per vendere tantissimo da qui a fine anno.

Grazie alla promozione Tecnologia a Tasso Zero di MediaWorld, puoi acquistare il nuovo Realme in 20 rate a tasso zero da 18,45 euro al mese. E se scegli l’opzione Ritiro in negozio, non paghi nulla nemmeno per le spese di spedizione.

Realme 11 Pro in 20 rate a tasso zero sul sito di MediaWorld

Ciò che colpisce a prima vista del Realme 11 Pro è il display. Troviamo un display da 6,7 pollici AMOLED con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 120Hz. Sotto il sole la visibilità dello schermo rimane ottima, quindi puoi portarlo tranquillamente in spiaggia per vantarti di fronte ai tuoi amici.

A fare la differenza è anche il processore. Realme ha scelto per il nuovo medio gamma il MediaTek Dimensity 7050, affiancandolo a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Un esempio perfetto di un telefono equilibrato che esalta l’esperienza d’uso di tutti i giorni.

Per la fascia di prezzo a cui viene venduto, l’altro principale punto di forza del telefono è il comparto fotografico. Grazie alla camera principale da 100MP stabilizzata otticamente, gli scatti sono sempre superiori alla media, in qualsiasi condizione di luce. Vero, manca l’ultra-grandangolare presente nel fratello maggiore, ma per molte persone questo è solo un dettaglio che non va a inficiare l’esperienza multimediale.

Cogli al volo l’offerta Tecnologia a Tasso Zero di MediaWorld per acquistare il nuovo Realme 11 Pro in 20 rate da 18,45 euro al mese.

