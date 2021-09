Il nuovo rasoio di Xiaomi è perfetto per le barbe lunghe

Xiaomi Beard Trimmer 2 è stato lanciato ufficialmente in India; è il rasoio perfetto per chi ha una folta barba lunga o per chi cerca il massimo dal proprio look.

Xiaomi Mi Beard 2: le caratteristiche

L'OEM cinese ha presentato in queste ore un nuovo regolabarba per il mercato indiano. Il prodotto, denominato “Xiaomi Beard Trimmer 2” è l'erede del Mi Beard Trimmer originale è arrivato in commercio in alcune regioni del mondo nel giugno di due anni or sono.

La compagnia poi, ha lanciato solo una iterazione ben più economica, il Mi Beard Trimmer 1C, a giugno dello scorso anno.

Il nuovo prodotto è dotato di lame autoaffilanti ultra precise e presenta ben 40 impostazioni di lunghezza. Il rifinitore utilizza lame arrotondate in acciaio inossidabile che garantiscono un'esperienza delicata sulla pelle. Il gadget poi, è dotato di un grado di impermeabilità IPX7, il che significa che può resistere alle immersioni in acqua fino a 1 metro per 30 minuti. Ciò significa che può essere utilizzato anche all'interno della doccia senza alcuna paura.

Il device contiene anche una batteria che può durare fino a 90 minuti con una singola carica. Una caratteristica unica di questo modello è il display a LED che serve per visualizzare le informazioni dell'autonomia residua.

I denti antigraffio offrono un utilizzo più confortevole mentre le lame producono fino a 6000 oscillazioni al minuto offrendo tagli precisi e uniformi. Il prodotto ha un design ergonomico compatto con finitura nera opaca. L'azienda ha dotato il prodotto di una presa robusta che consente di raggiungere punti difficili del volto senza il minimo sforzo.

Prende energia tramite una porta USB di tipo C e questa può essere ricaricata completamente in 2 ore. Come affermato in precedenza, una carica completa dura fino a 90 minuti di utilizzo mentre una di 5 minuti offre fino a 12 minuti di uso. Volendo, ci si può anche fare la barba mentre il Mi Beard 2 è collegato alla corrente.

Per quanto riguarda i dettagli sui prezzi e sulla disponibilità, il nuovo rasoio di Xiaomi ha un prezzo di Rs. 1999 (~$27), ma sarà disponibile con un'offerta di prezzo iniziale di Rs. 1799 (~$24). Sarà in vendita a partire dal 2 ottobre tramite i negozi Amazon.in, mi.com e Mi Home. Non sappiamo nulla di un'eventuale distribuzione sul suolo europeo; vi terremo aggiornati.