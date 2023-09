Risparmia sul nuovo Nexode 300W della Ugreen: può ricaricare un MacBook e 4 dispositivi simutaneamente

Il Nexode 300W della Ugreen è un potente caricabatterie che offre una soluzione di ricarica avanzata per una vasta gamma di dispositivi. Grazie a un coupon speciale, puoi ora acquistarlo a soli 219,99€ invece di 269,99€ su Amazon. Per ottenere il prezzo in promozione non dovrai fare altro che spuntare l’apposita casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Questo caricabatterie USB C è dotato di una potenza totale da 300W, con una potenza di uscita massima di 140W sulla porta C1 e fino a 100W sulle porte C2 e C3. Morale? Puoi caricare rapidamente un MacBook Pro o Air (o un qualsiasi altro laptop equivalente), mentre ricarichi simultaneamente fino a quattro altri dispositivi, tra iPhone, tablet, smartwatch e via dicendo.

Insomma, stiamo parlando dell’accessorio di ricarica definitivo. Tanta potenza viene domata da un insieme di tecnologie intelligenti, che faranno in modo che la ricarica dei tuoi dispositivi avvenga nella massima sicurezza.

Un chip apposito è progettato per prevenire il rischio di cortocircuiti, sovratensioni, sovracorrenti e surriscaldamento. Un secondo sensore effettua fino a 6000 rilevazioni della temperatura del caricatore al minuto.

Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui MacBook, iPad, iPhone, Galaxy, Redmi, Nintendo Switch e Steam Deck, questo caricabatterie è la scelta ideale per chi cerca una soluzione di ricarica universale e ad alte prestazioni. Ci perdonerete la licenza poetica, ma con l’UGREEN Nexode 300W è il caso di dire che ci troviamo davvero davanti alla “Rolls-Royce dei caricatori GaN USB-C. Impossibile chiedere di meglio.

Non perdere l’opportunità di ottenere il caricabatterie UGREEN Nexode 300W Caricatore GaN USB C a soli 219,99€ grazie al coupon su Amazon. Con la sua potenza elevata, la compatibilità universale e le caratteristiche di sicurezza avanzate, questo caricabatterie è perfetto per soddisfare tutte le tue esigenze di ricarica. Acquistalo ora e mantieni i tuoi dispositivi sempre carichi e pronti all’uso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.