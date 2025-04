Il nuovo Kindle torna in offerta al MINIMO: a questo prezzo è un MUST HAVE

Se sei un amante della lettura e vuoi avere i tuoi libri sempre con te senza che “pesino” in borsa o nello zaino, oggi hai l’opportunità di acquistare l’ultimo modello di Amazon Kindle da 16GB ad un prezzo eccezionale: con uno sconto del 23% può essere tuo a soli 84,99 euro invece di 109,99, con spedizione Prime e pagamento a rate al checkout.

Nuovo Kindle in offerta: il più leggero e il compatto di sempre

Questo modello di Kindle è il più leggero e compatto che sia mai stato realizzato, perfetto da infilare in borsa o nello zaino senza che tu nemmeno te ne accorga.

Nonostante le dimensioni, tuttavia, ha tutta la tecnologia che serve per darti un’esperienza di lettura eccezionale come se fosse su carta, a cominciare dal display da 6 pollici antiriflesso con tecnologia di inchiostro elettronico con cui leggere tranquillamente anche sotto il sole. L’illuminazione frontale regolabile e la modalità scura insieme lo rendono perfetto anche per la lettura serale prima di andare a dormire. I cambi pagina sono invece ancora più rapidi e reattivi.

I 16GB di memoria permettono di portarti dietro una intera libreria tra romanzi, saggi, fumetti e tutto ciò che vuoi. La batteria è un portento e con una sola ricarica dura fino a 6 settimane.

Attivando Kindle Unlimited, infine, potrai avere accesso subito a milioni di titoli e audiolibri senza costi aggiuntivi. Un’occasione così è da non perdere: acquista il nuovo Kindle a soli 84,99 euro invece di 109,99.