Il nuovo iMac di Apple arriverà nel 2024

Il nuovo iMac con processore Apple Silicon aggiornato potrebbe arrivare sul mercato non prima del prossimo anno; a riportarlo, un nuovo report del giornalista di Bloomberg Mark Gurman.

Di fatto, all’interno della sua newsletter “Power On”, il giornalista ha ribadito che l’azienda intende saltare la generazione M2 per il suo computer desktop All in One. Probabilmente, per un’iterazione successiva dovremmo attendere l’iMac con M3.

iMac (2024): tutto quello che sappiamo

A tal proposito, il giornalista di Bloomberg ha scritto:

“Non ho visto nulla che indichi che ci sarà un nuovo iMac fino alla generazione del chip M3, che non arriverà prima della fine di quest’anno o del prossimo anno. Quindi, se vuoi restare con l’iMac, dovrai solo stare tranquillo.”

Il design potrebbe restare invariato, ma sotto la scocca potrebbe ricevere un grosso update; il nuovo processore Apple Silicon M3 potrebbe essere infatti costruito sul nodo architettonico a 3 nanometri di TSMC. Non di meno, questa soluzione dovrebbe venir installata anche su un MacBook Air di nuova generazione ancora più potente. Giusto per fare un confronto, l’Air (2022) ha l’M2 realizzato sulla struttura a 5 nanometri.

Ricordiamo che l’ultima (e unica) iterazione di iMac next-gen è arrivata nella primavera del 2021; il device presenta un design super sottile, è disponibile in sette colorazioni ed è l’unico della sua categoria; non c’è un modello con schermo da 27″. Abbiamo solo un prodotto con pannello da 24″. Non ci sono più in listino neanche gli iMac con SoC Intel.

